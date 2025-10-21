Искусственный интеллект и формирование финансового пузыря: факторы и сценарии
ЛОНДОН – Финансовые пузыри, как известно, трудно выявить в режиме реального времени – до момента, когда они лопаются. Чтобы с уверенностью сказать, находимся ли мы сейчас в таком пузыре, необходимо понимать масштабы и интенсивность сегодняшнего инвестиционного бума в области искусственного интеллекта, а также срок, когда потенциальный пузырь может лопнуть.
Существует как минимум четыре способа определить, когда на финансовых рынках образуется пузырь. Первый – посмотреть на оценки. Даже когда традиционные показатели оценки, такие как соотношение цены к прибыли (PE), достигают чрезмерного уровня, рынок может оправдать это, сосредоточившись на новых показателях, которые оправдывают переоценку.
