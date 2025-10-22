"Джобокаліпсис" чи прогрес: чому відсутність даних про ШІ живить страхи суспільства

КЕМБРИДЖ – Чи трансформує штучний інтелект (ШІ) економіку в реальному сенсі, чи обіцянка швидкого зростання є лише хайпом? Фондові ринки США, безумовно, на користь першого; акції компаній, що займаються ШІ та технологіями, становили приблизно три чверті цьогорічних прибутків S&P 500. Інвестори венчурного капіталу здаються так само впевненими, вклавши $200 млрд у сектор штучного інтелекту тільки у 2025 році, згідно з однією оцінкою.

Тому не дивно, що аналітики дедалі частіше запитують – чи ми спостерігаємо чергову технологічну бульбашку, що нагадує бум доткомів 1990-х років, і чи може вона, як і раніше, врешті-решт луснути й потягнути за собою ринки акцій.

Однак, як зазначає мій колега з Кембриджу Вільям Джейнвей, навіть спекулятивні бульбашки можуть залишити за собою важливу інфраструктуру та інновації, які підтримують довгострокове зростання.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net