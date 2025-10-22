Штучний інтелект – хайп чи нова нафта? Чому важко розрахувати головний прорив століття
КЕМБРИДЖ – Чи трансформує штучний інтелект (ШІ) економіку в реальному сенсі, чи обіцянка швидкого зростання є лише хайпом? Фондові ринки США, безумовно, на користь першого; акції компаній, що займаються ШІ та технологіями, становили приблизно три чверті цьогорічних прибутків S&P 500. Інвестори венчурного капіталу здаються так само впевненими, вклавши $200 млрд у сектор штучного інтелекту тільки у 2025 році, згідно з однією оцінкою.
Тому не дивно, що аналітики дедалі частіше запитують – чи ми спостерігаємо чергову технологічну бульбашку, що нагадує бум доткомів 1990-х років, і чи може вона, як і раніше, врешті-решт луснути й потягнути за собою ринки акцій.
Однак, як зазначає мій колега з Кембриджу Вільям Джейнвей, навіть спекулятивні бульбашки можуть залишити за собою важливу інфраструктуру та інновації, які підтримують довгострокове зростання.
