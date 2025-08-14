Что такое индустриальные парки

Первые индустриальные парки появились в Великобритании, континентальной Европе и США более 100 лет назад. После Второй мировой войны бум развития индустриальных парков произошел и в Азии. Среди современных лидеров внедрения этого инструмента – наши ближайшие соседи: Польша и Турция.

Индустриальные парки – это, как правило, подготовленные промышленные площадки с налоговыми и таможенными стимулами, упрощенным регуляторным режимом, а также набором сервисов от управляющей компании.

Индустриальные парки, несмотря на разнообразие терминов (таких, как свободные экономические или высокотехнологичные зоны), по сути являются центрами благоприятных условий для развития промышленности. Их цель – привлекать инвестиции и создавать привлекательную среду для бизнеса, даже если общий экономический климат в стране неблагоприятен.

По данным Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), в мире насчитывается около 15 000 индустриальных парков. Некоторые страны использовали их как основной инструмент своего "экономического чуда" – перехода от отсталой аграрной экономики к высокотехнологичному производству. Так, Южная Корея более половины своей современной экономики (по объемам производства и экспорта) "вырастила" именно в индустриальных парках, которых там насчитывается более 1000.

