Що таке індустріальні парки

Перші індустріальні парки з’явились у Великій Британії, континентальній Європі та США ще понад 100 років тому. Після Другої світової війни бум розвитку індустріальних парків відбувся і в Азії. Із сучасних лідерів запровадження цього інструменту наші близькі сусіди – Польща і Туреччина.

Індустріальні парки це зазвичай підготовлені промислові майданчики з податковими й митними стимулами, спрощеним регуляторним режимом, а також набором сервісів від керівної компанії.

Індустріальні парки, попри різноманітність термінів (як-от вільні економічні чи високотехнологічні зони), є, по суті, осередками сприятливих умов для розвитку промисловості. Їхня мета – залучати інвестиції та створювати привабливе середовище для бізнесу, навіть якщо загальний економічний клімат у країні є несприятливим.

За даними Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO), в світі налічується близько 15 000 індустріальних парків. Деякі країни взагалі використали їх як головний інструмент свого "економічного дива" – переходу від відсталої аграрної економіки до високотехнологічної виробничої. Так, Південна Корея понад половину своєї сучасної економіки (за обсягами виробництва та експорту) "виростила" саме в індустріальних парках, яких там налічується більш як 1000.

