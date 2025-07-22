Инвестировать в Украину сейчас или после войны: что показывает InvestMonitor
На днях внимание украинской общественности привлекла Международная конференция по восстановлению Украины URC2025 в Риме. По отзывам участников, это мероприятие частично транслировало месседж "инвестировать после войны". Для Украины, чья долговая нагрузка увеличивается с каждым годом и, по прогнозам МВФ, в 2025 году уже превысит объем ВВП, – это не тот подход, что поможет решить проблему дефицита финансирования восстановления.
Именно поэтому работа многих профессиональных экономистов, аналитиков, лидеров мнений и бизнесменов направлена на то, чтобы привлечь внимание инвесторов к Украине уже сейчас.
Украина: ждать нельзя инвестировать
В вопросе привлечения иностранных инвестиций в Украину спор между оптимистами и скептиками продолжается достаточно долго, чтобы стало ясно: без надлежащей аргументации ни одна из сторон не победит. Ведь, с одной стороны, инвестирование в страну во время войны – это, безусловно, риск, а с другой – сам риск является неотъемлемой частью предпринимательства. Вопрос заключается в том, можно ли этот риск измерить и эффективно им управлять.
А если бы инвесторы имели инструмент, сочетающий отзывы бизнеса, работающего на местах, с достоверной аналитикой из государственных источников открытых данных, – это позволило бы им увидеть общую картину инвестиционного климата в Украине?
Такой инструмент дал бы возможность учитывать как субъективные настроения предпринимателей, так и объективные статистические показатели, что помогает снизить неопределенность и принимать обоснованные решения.
Именно эта идея легла в основу платформы InvestMonitor, созданной командой с опытом реализации национальных проектов в сфере государственных финансов, образования и инноваций – ОО "Украинская фундация развития". InvestMonitor (ссылка: investmonitor.com.ua) – это платформа, основанная на открытых государственных данных и результатах опросов бизнеса. Цель InvestMonitor – показать, что инвестиционный профиль Украины неоднороден, и, несмотря на войну, существуют регионы и отрасли, которые могут быть привлекательными для инвестиций.
Платформа InvestMonitor – инвестиционная среда Украины в данных, индексах и визуализациях
Весной этого года InvestMonitor стал частью экспозиции на Ukraine's Innovation Days 2.0, организованной Ukraine House в Вашингтоне, а уже в июле проект представил результаты опроса бизнеса "Индекс инвестиционной среды регионов Украины".
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