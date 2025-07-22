Інвестувати в Україну зараз чи після війни: що показує InvestMonitor

У питанні залучення інвестицій в Україну суперечка між оптимістами й скептиками триває вже давно. Тому необхідна належна аргументація

Днями увагу української спільноти займала Міжнародна конференція з питань відновлення України URC2025 у Римі. За відгуками учасників, ця подія частково містила в собі меседж "інвестувати після війни". Для України, боргове навантаження якої збільшується щороку і за прогнозами МВФ у 2025 році вже перевищить обсяг ВВП, – це не той підхід, що сприяє розв'язанню проблеми дефіциту фінансування для відновлення.

Тому робота багатьох професійних економістів, аналітиків, лідерів думок і бізнесменів спрямована на те, щоб залучити увагу інвесторів до України вже зараз.

Україна: чекати не можна інвестувати

У питанні залучення іноземних інвестицій в Україну суперечка між оптимістами й скептиками триває досить довго, щоб було зрозуміло: без належного обґрунтування жодна з цих сторін не переможе. Адже, з одного боку, інвестування в країну під час війни – це, безперечно, ризик, а з іншого – сам ризик є невіддільною частиною підприємництва. Питання полягає в тому, чи можна цей ризик виміряти й ефективно ним керувати.

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А якщо інвестори матимуть інструмент, який поєднує відгуки бізнесів, що працюють на місцях, з правдивою аналітикою з державних джерел відкритих даних, це дозволить їм побачити загальну картину інвестиційного клімату в Україні?

Такий інструмент дасть можливість врахувати як суб’єктивні настрої підприємців, так і об’єктивні показники статистики, що допоможе зменшити невизначеність і ухвалювати обґрунтовані рішення.

Саме ця ідея стала основою платформи InvestMonitor, створеної командою з досвідом впровадження національних проєктів у сфері державних фінансів, освіти та інновацій – ГО "Українська фундація розвитку". InvestMonitor (Посилання: investmonitor.com.ua) – це платформа, що базується на відкритих державних даних і результатах опитувань бізнесів. Мета InvestMonitor – продемонструвати, що Україна має неоднорідний інвестиційний профіль і, попри війну, є регіони й галузі, що можуть бути привабливими для інвестицій.

Платформа InvestMonitor

Платформа InvestMonitor – інвестиційне середовище України у даних, індексах і візуалізаціях

Навесні цього року InvestMonitor став частиною експозиції на Ukraine's Innovation Days 2.0, організованому Ukraine House у Вашингтоні, а вже в липні проєкт представив результати опитування бізнесів "Індекс інвестиційного середовища областей України".

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