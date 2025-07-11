Несмотря на вызовы войны, украинский бизнес не имеет права останавливаться. Напротив, сейчас самое время для стратегического планирования и подготовки к привлечению инвестиций. Розничная торговля, торговые центры, жилые комплексы и компании во всех секторах экономики должны работать над своими проектами, чтобы быть привлекательными для потенциальных инвесторов.

Время готовиться: инвестиции придут к тем, кто готов

Мировые тенденции показывают, что крупные проекты всегда требуют капиталовложений, и именно в периоды кризисов закладывается основа будущих прорывов.

Поэтому ключевая задача бизнеса сегодня – сделать "домашнюю работу": построить четкие бизнес-модели, оптимизировать процессы, сформировать прозрачные финансовые отчеты и подготовить стратегии выхода на международный уровень.

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