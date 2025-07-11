Попри виклики війни, український бізнес не має права зупинятися. Навпаки, саме зараз – час для стратегічного планування й підготовки до залучення інвестицій. Ритейл, торговельні центри, житлові комплекси та компанії в усіх секторах економіки повинні працювати над своїми проєктами, аби бути привабливими для потенційних інвесторів.

Час готуватися: інвестиції прийдуть до тих, хто готовий

Світові тенденції показують, що великі проєкти завжди потребують капіталовкладень, і саме в періоди криз формується основа майбутніх ривків.