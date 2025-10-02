Софинансирование со стороны государства дает ощутимый результат уже сегодня

В условиях войны Украина вынуждена не только отстаивать независимость, но и восстанавливать экономику. Одним из ключевых инструментов восстановления стали индустриальные парки.

Они объединяют инициативу громад, частные инвестиции и государственную поддержку, создавая пространство для развития производства с высокой добавленной стоимостью.

Индустриальные парки сегодня работают как реальный инструмент возрождения промышленности и развития экономики страны.

Динамика

Рост количества индустриальных парков в Реестре демонстрирует устойчивую положительную динамику. Если в 2023 году было зарегистрировано 13 новых парков, то в 2024-м – уже 31, а в 2025 году добавилось еще 14. Сегодня в Реестре – 105 индустриальных парков, и около тридцати заявок находятся на рассмотрении.

