Співфінансування з боку держави дає відчутний результат уже сьогодні

В умовах війни Україна змушена не лише обстоювати незалежність, а й відновлювати економіку. Одним із ключових інструментів цього відновлення стали індустріальні парки.

Вони поєднують ініціативу громад, приватні інвестиції та державну підтримку, створюючи простір для розвитку виробництва з високою доданою вартістю.

Індустріальні парки сьогодні працюють як реальний інструмент відновлення промисловості та розвитку економіки країни.

Динаміка

Зростання кількості індустріальних парків у Реєстрі демонструє стійку позитивну динаміку. Якщо у 2023 році було зареєстровано 13 нових парків, то у 2024-му – вже 31, а у 2025 році додалося ще 14. Сьогодні у Реєстрі – 105 індустріальних парків, і близько тридцяти заяв перебувають на розгляді.

