Почему репутация застройщика больше не работает, а инвестиции в недвижимость стали вопросом безопасности

В Украине инвестиции в недвижимость давно перестали быть просто бизнес-решением. Сегодня это еще и вопрос безопасности. Громкое имя застройщика не гарантирует сохранность средств — важнее становится юридическая грамотность и умение проверять документы и контрагентов.

Как война и постоянные изменения законодательства изменили рынок строительства? За каждым замороженным объектом или банкротством девелопера стоит не просто проблема компании — это стратегический вопрос для инвестора: реально ли сегодня вкладывать средства без риска?

