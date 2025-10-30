Мнение
Инвестиции в новостройки: как обезопасить себя от рисков
Ирина Домитращук
адвокат, партнер юридической компании Magnet Legal
В Украине инвестиции в недвижимость давно перестали быть просто бизнес-решением. Сегодня это еще и вопрос безопасности. Громкое имя застройщика не гарантирует сохранность средств — важнее становится юридическая грамотность и умение проверять документы и контрагентов.
Как война и постоянные изменения законодательства изменили рынок строительства? За каждым замороженным объектом или банкротством девелопера стоит не просто проблема компании — это стратегический вопрос для инвестора: реально ли сегодня вкладывать средства без риска?
