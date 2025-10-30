Чому репутація забудовника більше не працює, а інвестиція в нерухомість стала питанням безпеки

В Україні інвестування в нерухомість давно перестало бути просто бізнес-рішенням. Сьогодні це ще й питання безпеки. Гучне ім’я забудовника не гарантує захисту коштів – важливішою стає юридична уважність та вміння перевіряти документи й контрагентів.

Як війна та постійні зміни законодавства змінили ринок будівництва? За кожним замороженим об’єктом або банкрутством девелопера стоїть не просто проблема компанії – це стратегічне питання для інвестора: чи реально сьогодні вкластися без ризику?

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net