Ринок іпотеки в Україні може ожити, але чи здатні нові ініціативи НБУ та Укрфінжитла створити для цього потрібні механізми

Іпотека в Україні – як вода у пустелі, десь є, але знайти вдається не всім. У Європі ж іпотека нагадує повноводну ріку, яка живить увесь ринок житла.

Цифри чудово демонструють цю метафору: співвідношення іпотечних кредитів до ВВП європейських країн сягає подекуди 100%, тоді як в Україні – лише 0,3%. Європейці беруть так багато кредитів на житло, що ця сума майже дорівнює загальному обсягу річного ВВП тієї країни, де вони живуть.

Трохи руху на ринку іпотеки в Україні додала "єОселя", але за три роки дії програми нею скористалися тільки 19 000 українців. Це дуже мало, до того ж можливості держави субсидіювати іпотеку – обмежені.

