LIGA.net записала видеоинтервью с писателем и военнослужащим 13-й бригады НГУ "Хартия" Сергеем Жаданом в прифронтовом Харькове – о настроениях в обществе во время войны, усталости и внутренних противоречиях.

В интервью – о том, как меняется город во время войны, почему Жадан не на фронте и какова роль "Радио Хартия". Обсуждаем работу местной власти после смерти Кернеса, отношение украинцев к "минуте молчания", возвращение политики, возможность появления ветеранских партий и многое другое.

