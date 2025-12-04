Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что США могут "предать" Украину – об этом говорится в утечке стенограмм разговоров между европейскими лидерами, в ходе которых обсуждалась защита Киева во время мирных переговоров под руководством США.

Подробности состоявшегося 1 декабря разговора опубликовал немецкий Der Spiegel. Макрон говорил с лидерами стран ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно утечке, европейцев беспокоит подход посланников Дональда Трампа – Уиткоффа и Кушнера – к переговорам с Россией. Почему США больше нельзя доверять?



LIGA.net пересказывает статью из Der Spiegel коротко.