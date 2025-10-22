В преддверии возможных проблем в энергетике главным фактором, от которого напрямую будет зависеть ситуация в экономике, станет стратегия НБУ

"Триггеры" для гривни

В ближайшие два месяца монетарная стратегия НБУ в лучшем случае останется неизменной. Точно неизвестно, какими будут последствия ракетно-дроновых обстрелов и как они скажутся на работе основных отраслей экономики и обществе в целом, ведь когда возникает вопрос выживания, все остальное становится второстепенным.

На мой взгляд, если до конца года экономические обстоятельства позволят оставить учетную ставку на уровне 15,5%, это можно будет считать приемлемым и даже хорошим результатом. Например, с конца лета неопределенность будущего, сомнения в ожиданиях и потенциальные риски потерь побуждали бизнес пересматривать цены. То есть отчасти справедливо утверждение, что не экономические обстоятельства, а именно военные риски являются главным мотивом изменений в "ценниках", которые буквально за два-три месяца местами выросли на 5%, а с начала года можно говорить о росте цен на 15–20%.

В то же время граждане, испуганные неизвестным будущим в "темноте", могут более активно как скупать валюту "на черный день", так и выгребать из магазинов "стратегические" товары и еду, аккумулируя все необходимое для возможных долгих блэкаутов.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net