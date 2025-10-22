У передчутті можливих проблем в енергетиці найголовнішим чинником, від якого напряму залежатиме ситуація в економіці, стане стратегія НБУ

"Тригери" для гривні

У найближчі два місяці монетарна стратегія НБУ у кращому разі залишиться незмінною. Достеменно невідомо, якими будуть наслідки ракетно-дронових обстрілів і як вони позначаться на роботі основних галузей економіки й загалом на суспільстві, адже коли активується питання виживання, то все інше стає другорядним.

На мій погляд, якщо до кінця року економічні обставини дадуть змогу залишити облікову ставку на рівні 15,5%, то це можна буде вважати прийнятним і навіть добрим результатом. Приміром, ще з кінця літа невідомість майбутнього, непевність в очікуваннях та потенційні ризики втрат провокували бізнес до перегляду цін. Тобто деякою мірою правильним є твердження, що не економічні обставини, а саме воєнні ризики є головним мотивом до змін у "цінниках", які буквально за два-три місяці подекуди зросли на 5%, а з початку року можемо говорити про зростання цін на 15–20%.

Натомість громадяни, залякані незнаним майбуттям у "темряві", можуть активніше як скуповувати валюту "на чорний день", так і вигрібати з магазинів "стратегічні" товари та їжу, накопичуючи все необхідне для можливих тривалих блекаутів.

