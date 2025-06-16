Сотни новых коммунальных активов и актуализированные описания уже существующих объектов – таков результат инвентаризации имущества в трёх украинских общинах.

Ранее отсутствие полной и актуальной информации о собственных ресурсах ограничивало общины в использовании их потенциала в полной мере. В то же время, нововыявленные и должным образом учтённые активы открывают реальную перспективу получения дополнительных поступлений в местные бюджеты и стимулирования экономического развития.

Этот позитивный опыт стал возможным благодаря проекту по совершенствованию управления активами для восстановления общин. В совместной инициативе Центра экономической стратегии и Прозорро.Продажі при поддержке U-LEAD with Europe приняли участие Черновицкая, Ивано-Франковская и Нововолынская общины. Проект длился семь месяцев и охватывал инвентаризацию имущества, анализ активов, обучение команд и поддержку в организации аукционов.

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Какие выводы можно сделать из опыта этих трёх общин? Какие тенденции наблюдаются в управлении их активами уже через год после завершения проекта? Есть ли потенциал привлечения средств и инвестиций у небольших общин?

Как крупные города могут масштабировать успех

Черновцы уже несколько лет подряд входят в десятку городов с наивысшими показателями эффективности управления коммунальным имуществом через онлайн-аукционы. Это – результат системного подхода. Община провела аудит активов, определила непродуктивные объекты и сделала ставку на то, что действительно работает.