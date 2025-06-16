Сотні нових комунальних активів та актуалізовані описи вже наявних об’єктів – такий результат принесла інвентаризація майна у трьох українських громадах.

Раніше відсутність повної та актуальної інформації про власні ресурси обмежувала громади у використанні їхнього потенціалу на повну. Натомість нововиявлені й належно обліковані активи відкривають реальну перспективу отримання додаткових коштів до місцевих бюджетів і стимулювання економічного розвитку.

Цей позитивний досвід став можливим завдяки проєкту з удосконалення управління активами задля відновлення громад. У спільній Ініціативі Центру економічної стратегії та Прозорро.Продажі й за підтримки U-LEAD with Europe взяли участь Чернівецька, Івано-Франківська й Нововолинська громади. Проєкт тривав сім місяців й охоплював інвентаризацію майна, аналіз активів, навчання команд і підтримку в організації аукціонів.

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Які висновки можна зробити з досвіду цих трьох громад? Які тенденції спостерігаються в управлінні їхніми активами вже за рік після завершення проєкту? Чи мають потенціал для залучення коштів та інвестицій невеликі громади?

Як великі міста можуть масштабувати успіх

Чернівці вже кілька років постіль входять до десятки міст із найвищими показниками ефективності в управлінні комунальним майном через онлайн-аукціони. Це – результат системного підходу. Громада провела аудит активів, визначила непродуктивні об'єкти та зробила ставку на те, що дійсно працює.