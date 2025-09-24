Полное использование талантов половины населения является не только вопросом социальной справедливости, но и прагматической экономической стратегией

НЬЮ-ХЕЙВЕН – Учитывая возвращение протекционизма и промышленной политики в развитые экономики, а также рост геополитической напряженности, сейчас неблагоприятное время для стратегий роста, ориентированных на торговлю. Поскольку будущее развитие все больше будет зависеть от обоснованных внутренних политик, страны с низким и средним уровнем дохода должны сосредоточиться на обеспечении полного и эффективного использования имеющихся ресурсов. И ни один ресурс не является более ценным, чем человеческий капитал.

Хотя экономисты и политики давно признают накопление человеческого капитала – особенно через инвестиции в образование – двигателем роста и развития, они уделяли гораздо меньше внимания эффективному распределению существующего человеческого капитала. Экономика на любом уровне развития может достичь своего полного потенциала только в том случае, если люди выбирают профессии, которые наилучшим образом соответствуют их талантам и предпочтениям.

