Повне використання талантів приблизно половини населення є не лише питанням соціальної справедливості, але й прагматичною економічною стратегією

НЬЮ-ГЕЙВЕН – З огляду на повернення протекціонізму та промислової політики в розвинені економіки, а також на зростання геополітичної напруженості, це є несприятливий час для стратегій зростання, орієнтованих на торгівлю. Оскільки майбутнє зростання дедалі більше залежатиме від обґрунтованих внутрішніх політик, країни з низьким і середнім рівнем доходу повинні зосередитися на забезпеченні повного та ефективного використання наявних ресурсів. І жоден ресурс не є більш цінним, ніж людський капітал.

Хоч економісти та політики давно визнають накопичення людського капіталу – особливо через інвестиції в освіту – як рушія зростання та розвитку, вони приділяли набагато менше уваги ефективному розподілу наявного людського капіталу. Економіка на будь-якому рівні розвитку може досягти свого повного потенціалу лише в тому разі, якщо люди обирають професії, які найкраще відповідають їхнім талантам і вподобанням.

