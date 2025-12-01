Как именно Трамп влияет на рынок криптовалют
Каждый шаг Дональда Трампа на финансовой арене превращается в сигнал для миллиардных потоков в криптовалютах. 2025 год стал одним из самых волатильных для рынка: с одной стороны — обещание сделать США мировой криптостолицей и демонстративная поддержка индустрии со стороны Белого дома, с другой — тарифные войны, запуск собственных токенов, скандалы вокруг инсайдерской торговли и политические спекуляции.
В такой ситуации рынок балансирует между новыми возможностями и растущими рисками. Главный вопрос остаётся открытым: какой будет траектория развития криптовалют в ближайшие годы под влиянием политики Трампа?
Обещания, реакции и эффект "Трампа"
