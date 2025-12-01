Кожен крок Дональда Трампа на фінансовій арені перетворюється на сигнал для мільярдних потоків у криптовалютах. 2025 рік став одним із найволатильніших для ринку: з одного боку, обіцянка зробити США світовою криптостолицею та демонстративна підтримка індустрії Білим домом, з іншого – тарифні війни, запуск власних токенів, скандали навколо інсайдерської торгівлі та політичні спекуляції.

У такій ситуації ринок балансує між новими можливостями та все більшими ризиками. Головне питання залишається відкритим: якою буде траєкторія розвитку криптовалют у найближчі роки під впливом політики Трампа?

Обіцянки, реакції та "ефект Трампа"