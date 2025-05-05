Первое, на что стоит обратить внимание, — обществу и издателям стало наконец понятно: от государства и тех институтов, которые должны отвечать за состояние дел в книжной сфере и культуре в целом, не имеет смысла ждать не то что системного анализа ситуации, которая привела к многолетнему кризису в отрасли, но даже обещаний что-то конкретное изменить.

Поэтому начнем именно с обещаний и их выполнения.

Два года назад была принята Программа популяризации чтения. Это уже третья такая программа на моей памяти, и ни одна из предыдущих не доходила до стадии практической реализации из-за отсутствия политической воли, и как следствие — финансирования.

И на этот раз на первом этапе (2023–2025) практически ничего не было сделано. Не были приняты нормативные акты, прежде всего законы Украины, которые должны были изменить функционирование системы публичных и школьных библиотек. Не появилось ни одного норматива и, соответственно, никакого выполнения обещаний по наличию в библиотечных фондах книг для людей с особыми потребностями — на шрифте Брайля, для слабовидящих и так далее.

Фактически приостановлен принятый в 2022 году закон о поддержке книжной торговли (формально это решение не оформлено). Цифровая библиотека не функционирует из-за нежелания государства признавать необходимость расчетов с правообладателями.

Не приняты подзаконные акты, из-за чего заблокирована борьба с контрабандой и контрафактом книг из страны-агрессора, отсутствует участие государства в системной борьбе с бумажным и электронным пиратством украинских изданий.

Не появился единый электронный каталог библиотечной системы Украины. До сих пор массово используется российское ПО для каталогизации, поскольку государство не предложило альтернативу. Не сформирована оптимальная система публичных и школьных библиотек. Наша небогатая страна имеет крупнейшую в Европе сеть библиотек, существование которой не подкреплено выполнением возложенных на нее задач. То же касается замены фондов.

Библиотеки: устаревшие фонды и застой с обновлением

По официальным данным, система публичных библиотек насчитывает около 11 000 учреждений с фондами на уровне 155–160 млн экземпляров, из которых 45% — советская литература на русском, 10–15% — русская литература после 1991 года, 10–15% — украинская советская литература.

По рекомендациям Международной библиотечной ассоциации, книга в публичной библиотеке должна "работать" 10–12, максимум 15 лет. За это время она или физически изнашивается, или морально устаревает. У нас ежегодно списывается в среднем 10 млн экземпляров, при этом пополнение фонда за все время не превышало 1 млн в самые "урожайные" годы.