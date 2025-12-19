Рішення демонструє солідарність, але показує загострення розбіжностей у ЄС щодо того, хто має платити за війну – агресор чи платники податків

Чому 90 млрд євро для України – це "недоперемога".

Вчора вночі ЄС погодив 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки (взагалі, нічні рішення у мене завжди викликають підозру – вже вибачайте за скептицизм).

Ці гроші – не грант, а кредит, який Україна має повернути. Так, безвідсотковий. Але все одно – борг.

Фінансування дає змогу:

- оплачувати важливі державні видатки;

- утримувати ЗСУ на належному рівні;

- підтримувати критичну інфраструктуру.

Це важливо, бо з березня на нас міг очікувати великий фінансовий розрив. Україна лишається сильно залежною від зовнішніх запозичень.

Ці кошти – лише дві третини від реальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки. За різними оцінками, наша потреба в дофінансуванні становить близько 135-137 млрд євро. Решту доведеться шукати – і ще невідомо, де.

Російські заморожені активи не зачепили. Частина країн ЄС (традиційні "друзі Москви") заблокувала їх використання. Тому Кремль може поки що видихнути. Знову є час для торгів.

Це рішення демонструє солідарність з Україною, але показує загострення внутрішніх розбіжностей у самому ЄС. Особливо в питанні, хто має платити за війну – агресор чи платники податків.

Але в ситуації безвиході ми не можемо не подякувати і за це.

