Росіяни хизуються сильним до долара США рублем. Насправді ж, це не більше і не менше, а продукт реалізації стратегії "відкладеної економічної катастрофи".

Можливо, хтось пам’ятає міцний радянський рубль у 1990 році з курсом, який встановлювався Держбанком СРСР, коли 1 долар США коштував 60 радянських копійок. Через рік рухнув і курс, і СРСР. Ситуація досить схожа, але потребує пояснення.

ЦБ Росії бореться з інфляцією високими ставками за кредитами та депозитами. Це вбиває російський реальний сектор, який вже дійшов до кризи неплатежів, а це перша фаза руйнації економіки. Високі ставки стимулюють компанії не брати кредити в банках, а затримувати платежі (так дешевше фінансувати оборотні кошти). Затримка платежів призводить до уповільнення виробництва. Паралельно високі ставки вбивають реальне кредитування.

Довго знаходитись під таким монетарним пресом російська неефективна економіка не може. Тому ЦБ РФ потрібно вже переходити до циклу зниження ставок. Але через великі витрати на війну російський Центробанк почав фінансувати все більший дефіцит бюджету.

Щоб придушити інфляцію і прискорити настання макроекономічних умов для зниження ставок, ЦБ РФ укріпив рубль і тим самим скоротив виторг експортерам, які є основною російської економіки. За сильного рубля впали доходи бюджету РФ від експортерів, що на тлі зниження "податкової" ціни нафти підштовхує РФ до катастрофи та ще більше роздуває дефіцит, який має фінансувати уряд.

Якщо курс рубля відпустити до 120 рублів за долар, то зросте інфляція, і високий рівень ставок потрібно буде надовше затримати.

У цьому коловороті, який засмоктує російську економіку в економічну катастрофу, велику роль відіграє й інтенсивність війни. Якщо кожен тиждень "по-багатому" обстрілювати Україну "Кинджалами" та "Іскандерами", то військові витрати стають каталізатором зростання дефіциту бюджету.

В цих умовах краще санкціями та інтенсивними бойовими діями підштовхувати РФ до наступної фази кризи, коли Центробанк буде просто вимушений послабити рубль і вже не зможе підвищувати ставки, бо і так спостерігається криза неплатежів.

Розгортання такого сценарію цілком реальне, і що довше ЦБ РФ утримує сильний рубль, то важче потім росіянам буде вилазити з економічної помиральної ями.

