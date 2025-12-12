Неделя перед Рождеством может быть для валютного рынка довольно противоречивой. С одной стороны, напряжение будет сохраняться и может проявиться в росте спроса как на межбанке, так и на наличном сегменте. Война, активные удары по энергетике, постоянное психологическое и политическое давление со стороны врага – это все создает дополнительную неопределенность в и без того сложной экономической ситуации.

К этому добавляется вопрос международного финансирования Украины на 2026 год, что пока не закрыт. Перебои с энергоснабжением также могут сдерживать экономическую активность.

