Тиждень перед Різдвом може бути для валютного ринку доволі суперечливим. З одного боку, напруження зберігатиметься і може проявитися у зростанні попиту як на міжбанку, так і на готівковому сегменті. Війна, активні удари по енергетиці, постійний психологічний і політичний тиск з боку ворога – це все створює додаткову невизначеність у й без того складній економічній ситуації.

До цього додається питання міжнародного фінансування України на 2026 рік, що поки не закрите. Перебої з енергопостачанням також можуть стримувати економічну активність.

