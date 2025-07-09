Щодня в Україні відбуваються тисячі спроб обману через інтернет. Статистика невблаганна: 83% усіх шахрайських операцій у 2024 році сталися в онлайн-просторі, а 93% збитків припадають саме на ці схеми. Водночас середній розмір незаконної операції зростає — вже 4761 гривня, і це +51% лише за рік.

Шахрайство нового покоління

Сьогодні, коли ми чуємо слово "шахрай", уявлення має змінитися. Це не людина у балаклаві, що нишпорить біля банкомата. Це професійний маніпулятор. Його інструменти — психологія, соціальні мережі, штучний інтелект.

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Фішингові сайти виглядають як справжні банківські. Повідомлення — як від держустанов. А найстрашніше — голоси. Deepfake уже сьогодні може відтворити голос вашої близької людини. "Мамо, я потрапив у біду, скинь гроші". І ти скидаєш. Бо як не повірити рідному голосу? У таких випадках найкращим рішенням стане просто перетелефонувати близькій людині, щоб пересвідчитися, що з нею насправді все гаразд.

Такий приклад і є соціальною інженерією — джерела 84% усіх збитків громадян, що потрапили в "лещата" шахраїв.