Мигранты набирают темп и побеждают на рынке труда в Европе: как не потерять нашу молодежь

Мы так долго копались у себя под ногами, что не заметили динамичные миграционные тенденции рядом

22 против 16 – именно так выглядит преимущество мигрантов над коренными жителями 38 стран из списка Организации экономического сотрудничества и развития по проценту занятых на рынке труда этих стран.

То есть в 22 из 38 стран мира процент трудоустроенных мигрантов выше, чем среди коренных жителей этих стран. Следовательно, мигранты набирают темп на рынке труда и готовы "подцепить" экономики многих стран, как локомотив тянет вагоны, чтобы обеспечить им движение, то есть странам – экономический рост.

изображение

А как обстоят дела в странах Восточной Европы? Какой там счет в игре "мигранты против коренных"? Счет как в том матче Аргентина–Ямайка – 5:0 в пользу… мигрантов. Это касается таких стран, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, где процент трудоустроенных мигрантов превышает процент трудоустроенных коренных жителей.

Какие показатели трудоустройства мигрантов в соседних с Украиной странах? Польша – 78,8%, Венгрия – 80,7%, Чехия – 82,4%, Словакия – 81,9%, Словения – 75,9%. По этому показателю мигранты в этих пяти странах уже опередили среднестатистического коренного жителя Европы – 75,1%.

Как тут не вспомнить показатель трудоустройства выпускников вузов Украины – 55%! Вопрос: в каком направлении будет работать миграционный пылесос? Ответ очевиден.

Мы так долго копались у себя под ногами, в "аквариуме" пытались построить "мощную" систему высшего образования, оставляли рынок труда за пределами задач системы образования, что не заметили динамичные миграционные тенденции рядом!

А сейчас мы хотим удержать нашу молодежь, открывая границы и декларируя повышение стипендии студентам лишь через год. Все должно быть наоборот – сначала создание системы стимулов остаться в стране.

Эту пропасть между нашими 55% и средними 80% там нужно обязательно преодолеть формированием соответствующих стимулов для молодежи оставаться в Украине и делать все возможное, через влияние на рынок труда, чтобы наш показатель в 55% уверенно рос.

На данный момент разрыв между показателями очень велик, как пропасть, и не дай Бог в эту пропасть попадет молодежь Украины, поэтому правительству нужно работать очень много. Очень, потому что то, что предложено сейчас, все еще недостаточно.

Данные из последнего отчета по миграции в мире можно посмотреть здесь. Они заслуживают внимания. Много интересного.

