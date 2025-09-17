Мігранти набирають темп і перемагають на ринку праці в Європі: як не втратити нашу молодь
22 проти 16 – саме так виглядає перевага мігрантів над корінними мешканцями 38 країн зі списку Організації економічного співробітництва та розвитку щодо відсотка зайнятих на ринку праці цих країн.
Тобто у 22 із 38 країн світу відсоток працевлаштованих мігрантів більший, ніж серед корінних мешканців цих країн. Отже, мігранти набирають темп на ринку праці і готові "підчепити" економіки багатьох країн, як локомотив чіпляє вагони, щоб забезпечити їм рух, тобто країнам – економічне зростання.
А як справи в країнах Східної Європи? Який там рахунок у грі "мігранти проти корінних"? Рахунок як у тій грі Аргентина-Ямайка – 5:0 на користь...мігрантів. Це стосується таких країн, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, де відсоток працевлаштованих мігрантів перевищує відсоток працевлаштованих корінних мешканців.
Які показники працевлаштування мігрантів у країнах-сусідах України? Польща – 78,8%, Угорщина – 80,7%, Чехія – 82,4%, Словаччина – 81,9%, Словенія – 75,9%. За цим показником мігранти у цих п'яти країнах вже залишили позаду середньостатистичного корінного мешканця Європи – 75,1%.
Як тут не згадати показник працевлаштування випускників ЗВО України у 55%! Питання: у якому напряму буде працювати міграційний пилосос? Відповідь є очевидною.
Ми так довго копирсалися у себе під ногами, в "акваріумі" прагнули розбудувати "потужну" систему вищої освіти, залишали ринок праці за межами задач системи освіти, що не побачили динамічних міграційних тенденцій поруч!
А зараз ми хочемо втримати нашу молодь, відкриваючи кордони і декларуючи підвищення стипендії студентам лише через рік. Мало б бути усе навпаки – спочатку створення системи стимулів залишитися в країні.
Оцей розрив між нашими 55% і тамтешніми середніми 80% уряду України варто обов'язково подолати формуванням відповідних стимулів молоді залишитися в Україні і робити все можливе, через вплив на ринок праці, щоб наш показник у 55% впевнено зростав.
Наразі розрив між показниками дуже великий, як прірва, і не дай Боже у цю прірву впаде молодь України, тому Уряд має працювати дуже багато. Дуже, бо те, що наразі запропоновано – все ще недостатньо.
Дані з останнього звіту з міграції у світі можна подивитися ось тут. Вони варті уваги. Багато цікавого.
