Реформа НДС для ФОП не борется ни с контрабандой, ни с дроблением бизнесов

Министерство финансов Украины планирует ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для ФОП с оборотом от 1 млн грн в год. И это очень плохое решение.

Во-первых – зачем это нужно?

Сам Минфин указывает три причины: борьба с дроблением бизнеса, борьба с контрабандой и поддержка ВСУ.

Вы не поверите, но для борьбы с дроблением бизнеса, надо выявлять и пресекать дробление бизнеса, а для борьбы с контрабандой – выявлять и пресекать контрабанду. НДС для ФОП эти проблемы не решит, но создаст существенные ограничения для тысяч реальных малых бизнесов, не занимающихся ни дроблением, ни контрабандой.

Если государство не умеет из массивов данных выявлять дробильщиков и годами не видит, что в крупных магазинах чеки выдают от имени ФОП, меняющихся чуть ли не каждый день, – это не проблема малого бизнеса.

Если государство годами не замечает проблем на таможне – это не проблема малого бизнеса.

А для сопоставимой по объему поддержки ВСУ достаточно отменить "зимние поддержки" и другие программы раздачи денег просто так всем без разбора.

Читайте также НДС для упрощенной системы налогообложения: только вместе с упрощенным учетом и отчетностью

Во-вторых. Почему именно НДС? Даже если встал вопрос повышения налогов для малого бизнеса, стоит говорить о ставках существующих налогов, а не вводить дополнительные, заведомо сложные в администрировании для большинства малых предпринимателей. Независимо от ставок, налогов для малого бизнеса должно быть мало, а рассчитать и уплатить их должно быть легко.

В-третьих. Почему высокие налоги для оборота именно от 1 млн грн? Бизнес, имеющий доход 1 млн и рентабельность 10%, приносит прибыли 8333 грн в месяц, из которых еще надо заплатить налоги. И остается сумма меньше минимальной зарплаты, на 2026 год установленной в размере 8647 грн.

Как может предприниматель, получающий прибыль меньше минимальной зарплаты, считаться слишком большим для упрощенной системы налогообложения?

Уважаемое Министерство финансов, здесь нечего обсуждать. Как написано у вас на сайте, "до 2027 года у нас есть время, чтобы совместно наработать качественное и справедливое решение". Поэтому вернитесь к нам, пожалуйста, с качественным и справедливым.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net