Міністерство фінансів України планує запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для ФОП з оборотом від 1 млн грн на рік. І це дуже погане рішення.

По-перше – нащо це потрібно?

Сам Мінфін вказує три причини: боротьба з дробленням бізнесу, боротьба з контрабандою та підтримка ЗСУ.

Ви не повірите, але для боротьби з дробленням бізнесу, треба виявляти й припиняти дроблення бізнесу, а для боротьби з контрабандою – виявляти й припиняти контрабанду. ПДВ для ФОП ці проблеми не вирішить, але створить суттєві обмеження для тисяч реальних малих бізнесів, які не займаються ні дробленням, ні контрабандою.

Якщо держава не вміє з масивів даних виявляти дробильників і роками не бачить, що у великих магазинах чеки видають від імені ФОП, що змінюються ледь не щодня, – це не проблема малого бізнесу.

Якщо держава роками не помічає проблем на митниці – це не проблема малого бізнесу.

А для порівнянної за обсягом підтримки ЗСУ достатньо скасувати "зимові підтримки" й інші програми роздавання грошей просто так усім без розбору.

По-друге. Чому саме ПДВ? Навіть якщо постало питання підвищення податків для малого бізнесу, варто говорити про ставки теперішніх податків, а не впроваджувати додаткові, знаючи наперед, що вони складні в адмініструванні для більшості малих підприємців. Незалежно від ставок, податків для малого бізнесу повинно бути мало, а розрахувати й сплатити їх має бути легко.

По-третє. Чому вищі податки для обороту саме від 1 млн грн? Бізнес, що має дохід 1 млн і рентабельність 10%, приносить прибутку 8333 грн на місяць, з яких ще треба сплатити податки. І залишається сума менша за мінімальну зарплату, що на 2026 рік встановлена в розмірі 8647 грн.

Як може підприємець, який отримує прибуток менший за мінімальну зарплату, вважатися надто великим для спрощеної системи оподаткування?

Шановне Міністерство фінансів, тут нема що обговорювати. Як написано у вас на сайті, "до 2027 року у нас є час, щоб спільно напрацювати якісне і справедливе рішення". Тож поверніться до нас, будь ласка, з якісним і справедливим.

