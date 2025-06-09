Предприниматели, ученые, изобретатели, визионеры меняют мир с невероятной скоростью. Мы являемся свидетелями – и создателями – фундаментальных сдвигов во всех сферах жизни. Одной из наиболее глубоких трансформаций, назревающих на горизонте, является изменение парадигм экономики.

Мы постепенно переходим к эре посткапитализма, где привычные нам представления о ценности, обмене, интересах и мотивации претерпевают кардинальные изменения. Согласно исследованиям Advanter Group и McKinsey, от 70% до 80% молодежи "поколения Z" считают "смысл и цель" важнее финансовой компенсации при выборе работы.