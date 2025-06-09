Мнение
Мир переходит к посткапитализму: главными становятся творческий подход и самореализация
Андрей Длигач
глава Advanter Group, учредитель и глава Kyiv Foresight Foundation
Предприниматели, ученые, изобретатели, визионеры меняют мир с невероятной скоростью. Мы являемся свидетелями – и создателями – фундаментальных сдвигов во всех сферах жизни. Одной из наиболее глубоких трансформаций, назревающих на горизонте, является изменение парадигм экономики.
Мы постепенно переходим к эре посткапитализма, где привычные нам представления о ценности, обмене, интересах и мотивации претерпевают кардинальные изменения. Согласно исследованиям Advanter Group и McKinsey, от 70% до 80% молодежи "поколения Z" считают "смысл и цель" важнее финансовой компенсации при выборе работы.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net