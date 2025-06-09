Підприємці, вчені, винахідники, візіонери змінюють світ з неймовірною швидкістю. Ми є свідками – і творцями – фундаментальних зрушень у всіх сферах життя. Однією з найбільш глибоких трансформацій, що назрівають на горизонті, є зміна парадигм економіки.

Ми поступово переходимо до ери посткапіталізму, де звичні нам уявлення про цінність, обмін, інтереси та мотивацію зазнають кардинальних змін. Згідно з дослідженнями Advanter Group і McKinsey, від 70% до 80% молоді "покоління Z" вважають "сенс і мету" важливішими за фінансову компенсацію під час вибору роботи.