Думка
Світ переходить до посткапіталізму: головними стають творчий підхід та самореалізація
Андрій Длігач
голова Advanter Group, засновник і голова Kyiv Foresight Foundation, глобальний амбасадор Singularity University
Підприємці, вчені, винахідники, візіонери змінюють світ з неймовірною швидкістю. Ми є свідками – і творцями – фундаментальних зрушень у всіх сферах життя. Однією з найбільш глибоких трансформацій, що назрівають на горизонті, є зміна парадигм економіки.
Ми поступово переходимо до ери посткапіталізму, де звичні нам уявлення про цінність, обмін, інтереси та мотивацію зазнають кардинальних змін. Згідно з дослідженнями Advanter Group і McKinsey, від 70% до 80% молоді "покоління Z" вважають "сенс і мету" важливішими за фінансову компенсацію під час вибору роботи.
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