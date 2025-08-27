Як підсумки мирних переговорів вплинуть на світову економіку – аналіз фінансів та енергетики

Перспектива миру в Україні знову стала предметом обговорень на найвищому рівні. Переговори у Вашингтоні та заяви лідерів США, Європи й України не дали прориву, але задали більш конструктивний тон, ніж у попередні роки. Ключові питання залишаються тими самими: гарантії безпеки, скасування санкцій та територіальні умови.

Результат дипломатії може привести до трьох різних сценаріїв: від замороженого конфлікту, за якого зростання ВВП єврозони обмежиться приблизно 0,2% на рік, до всеосяжного врегулювання, здатного додати 0,5% і більше, або навіть повного миру, за якого Європа отримає приріст понад 1% щороку.

