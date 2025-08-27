Думка
"Мирний дивіденд": завершення війни в Україні змінить економіку Європи
Ілля Кислицький
партнер, керівник аналітичного напрямку Blackshield Capital
Перспектива миру в Україні знову стала предметом обговорень на найвищому рівні. Переговори у Вашингтоні та заяви лідерів США, Європи й України не дали прориву, але задали більш конструктивний тон, ніж у попередні роки. Ключові питання залишаються тими самими: гарантії безпеки, скасування санкцій та територіальні умови.
Результат дипломатії може привести до трьох різних сценаріїв: від замороженого конфлікту, за якого зростання ВВП єврозони обмежиться приблизно 0,2% на рік, до всеосяжного врегулювання, здатного додати 0,5% і більше, або навіть повного миру, за якого Європа отримає приріст понад 1% щороку.
