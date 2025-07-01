Мы сделали важный шаг – 1 июня запустили первый платный сервис в Дії для бизнеса. Это логичное продолжение цифровой трансформации, уже охватившей миллионы украинцев. Мультишеринг – это сервис, позволяет передавать несколько цифровых документов одним запросом. Например, вместо того чтобы отправлять паспорт, РНОКПП или справку о доходах отдельно, их можно объединить в один пакет — быстрее и удобнее. Прошел месяц после запуска, и мы готовы поделиться первыми результатами.

340+ тысяч запросов — это только начало

Мы запускали мультишеринг постепенно — чтобы партнёры могли подключаться в удобном для себя темпе. Но уже с первых дней стало понятно: запрос на удобное цифровое взаимодействие намного больше, чем мы ожидали. За это время бизнес уже совершил более 340 тысяч успешных шерингов документов. Это не просто большая цифра — это конкретные примеры, где людям и бизнесу удалось сэкономить время, избежать путаницы с бумагами и снизить нагрузку на менеджеров.

60+ компаний уже интегрировались

Мультишеринг уже интегрировали более 60 компаний из разных сфер — от банков до каршеринговых сервисов. Каждая такая интеграция — отдельная история. Мы не просто предоставляем доступ к API, а консультируем, помогаем с техническими деталями, адаптируем решение под конкретные бизнес-процессы. Для нас это не про количество, а про качество взаимодействия.

Цифровизация — не цель, а инструмент

Запуск мультишеринга — очередной шаг в развитии партнёрства между государством и частным сектором. За последние годы Дія трансформировалась в полноценную платформу цифровых сервисов. Её возможности давно выходят за рамки просто удобного доступа к документам. Сегодня это инструмент, который помогает компаниям повышать эффективность, упрощать обслуживание клиентов и экономить время и ресурсы.

Мы видим, как компании переосмысливают свои процессы. Там, где раньше были отдельные этапы сбора документов, сейчас всё происходит в один клик. И это хороший пример того, как цифровая инфраструктура государства может влиять на конкурентоспособность бизнеса.

Что дальше?

Мы продолжаем собирать обратную связь, совершенствовать сервис и готовить новые возможности. Наша позиция неизменна: все нововведения будут внедряться в диалоге с рынком, постепенно и прозрачно. Мы понимаем, что главная ценность государственных сервисов — доверие. И именно поэтому каждый шаг — продуманный, открытый и обоснованный.

Вывод

Более 340 тысяч успешных шерингов и свыше 60 интегрированных компаний за первый месяц — это не просто статистика. Это подтверждение того, что бизнесу нужны удобные, надёжные и понятные инструменты. И именно на это мы ориентируемся, развивая сервисы Дії — чтобы они упрощали процессы, экономили время и открывали новые возможности для роста.

Запуск мультишеринга показал: украинский бизнес готов к цифровому сотрудничеству с государством. А мы, со своей стороны, будем делать всё, чтобы это сотрудничество было максимально эффективным, прозрачным и полезным.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net