Ми зробили важливий крок – 1 червня запустили перший платний сервіс у Дії для бізнесу. Це логічне продовження цифрової трансформації, що вже охопила мільйони українців. Мультишеринг – це сервіс, який дає змогу передавати кілька цифрових документів одним запитом. Наприклад, замість того щоб надсилати паспорт, РНОКПП чи довідку про доходи окремо, їх можна об’єднати в один пакет – швидше й зручніше. Минув місяць після запуску, і ми готові поділитися першими результатами.

340+ тисяч запитів – це лише початок

Ми запускали мультишеринг поступово – щоб партнери могли під’єднуватися в зручному для себе темпі. Але вже з перших днів стало зрозуміло: запит на зручну цифрову взаємодію набагато більший, ніж ми очікували. За цей час бізнес уже здійснив понад 340 тисяч успішних шерингів документів. Це не просто велика цифра – це конкретні приклади, де людям і бізнесу вдалося заощадити час, уникнути плутанини з паперами та зменшити навантаження на менеджерів.

60+ компаній уже інтегрувалися

Мультишеринг інтегрували вже понад 60 компаній з різних сфер – від банків до сервісів каршерингу.

Кожна така інтеграція – окрема історія. Ми не просто надаємо доступ до API, а консультуємо, допомагаємо з технічними деталями, адаптуємо рішення під конкретні бізнес-процеси. Для нас це не про кількість, а про якість взаємодії.

Цифровізація – не мета, а інструмент

Запуск мультишерингу – черговий крок у розвитку партнерства між державою та приватним сектором. За останні роки Дія трансформувалася в повноцінну платформу цифрових сервісів. Її можливості давно виходять за межі просто зручного доступу до документів. Сьогодні це інструмент, що допомагає компаніям підвищувати ефективність, спрощувати обслуговування клієнтів і заощаджувати час і ресурси.

Ми бачимо, як компанії переосмислюють свої процеси. Там, де раніше були окремі етапи збору документів, зараз усе відбувається в один клік. І це гарний приклад того, як цифрова інфраструктура держави може впливати на конкурентоспроможність бізнесу.

Що далі?

Ми продовжуємо збирати зворотний зв’язок, удосконалювати сервіс і готувати нові можливості.

Наша позиція незмінна: всі нововведення впроваджуватимуться в діалозі з ринком, поступово й прозоро. Ми розуміємо, що головна цінність державних сервісів – довіра. І саме тому кожен крок – продуманий, відкритий та обґрунтований.

Висновок

Понад 340 тисяч успішних шерингів і більш ніж 60 інтегрованих компаній за перший місяць – це не просто статистика. Це підтвердження того, що бізнесу потрібні зручні, надійні та зрозумілі інструменти. І саме на це ми орієнтуємося, розвиваючи сервіси Дії – щоб вони спрощували процеси, економили час і надавали нові можливості для зростання.

Запуск мультишерингу показав: український бізнес готовий до цифрової співпраці з державою. А ми, зі свого боку, робитимемо все, щоб ця співпраця була максимально ефективною, прозорою та корисною.

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