Доступ к базовым $330 млрд мог бы помочь Украине финансировать закупку вооружений и усилить ее позиции в переговорах

Наконец ЕС начинает действовать – через три года после того, как я предложил инвестировать замороженные активы ЦБР в более доходные фонды для Украины.

Речь идет о том, что министры ЕС в субботу впервые обсудят новый план по активам России.

Читайте также Министры ЕС в субботу впервые обсудят новый план по активам России

Есть две ключевые идеи:

Во-первых, инвестировать $330 млрд в портфель активов развивающихся рынков, который мог бы приносить 8–10% годовых в зависимости от инвестиционных рекомендаций.

Это могло бы давать до $30 млрд в год для Украины, что более-менее покрывало бы ее ежегодные потребности в финансировании бюджета.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net