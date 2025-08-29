Мнение
Наконец реальные шаги от ЕС: как замороженные активы РФ поставить на службу Украине
Тимоти Эш
британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Наконец ЕС начинает действовать – через три года после того, как я предложил инвестировать замороженные активы ЦБР в более доходные фонды для Украины.
Речь идет о том, что министры ЕС в субботу впервые обсудят новый план по активам России.
Есть две ключевые идеи:
Во-первых, инвестировать $330 млрд в портфель активов развивающихся рынков, который мог бы приносить 8–10% годовых в зависимости от инвестиционных рекомендаций.
Это могло бы давать до $30 млрд в год для Украины, что более-менее покрывало бы ее ежегодные потребности в финансировании бюджета.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)