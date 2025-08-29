Думка
Нарешті реальні кроки від ЄС: як заморожені активи РФ поставити на службу Україні
Тімоті Еш
британський економіст, експерт з питань України
Нарешті ЄС починає діяти – через три роки після того, як я запропонував інвестувати заморожені активи ЦБР у більш прибуткові фонди для України.
Йдеться про те, що міністри ЄС у суботу вперше обговорять новий план щодо активів Росії.
Є дві ключові ідеї:
По-перше, інвестувати $330 млрд у портфель активів ринків, що розвиваються, який міг би приносити 8–10% річних залежно від інвестиційних рекомендацій.
Це могло б давати до $30 млрд на рік для України, що більш-менш покривало б її щорічні потреби у фінансуванні бюджету.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
