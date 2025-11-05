Мнение
Не конкурент, а партнер ЕС в агросекторе: новые правила торговли меняют позиции Украины
Михаил Непран
экономист, первый вице-президент ТПП, член Украинского Совета Бизнеса
- После завершения льготного периода беспошлинного экспорта украинской агропродукции в ЕС ожидалось падение, но этого не произошло – рынок адаптировался;
- Еврокомиссия обновила правила торговли (с 29 октября), не закрыв рынок, а структурировав его заново с учетом экономического баланса и интересов обеих сторон;
- квоты на ряд украинских товаров значительно увеличены;
- главные торговые партнеры Украины в агросекторе – Польша, Нидерланды, Италия, Египет, Турция, Германия;
- появляется новая динамичная позиция – рапсовое масло, развитие которой стимулируют пошлины на экспорт семян рапса и сои, что подталкивает переработку внутри страны;
- в целом украинские агропроизводители достойно прошли сложный период, демонстрируя гибкость, готовность к компромиссам и устойчивую интеграцию в рынок ЕС.
