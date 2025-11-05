LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Михаила Непрана:

После завершения льготного периода беспошлинного экспорта украинской агропродукции в ЕС ожидалось падение, но этого не произошло – рынок адаптировался;

Еврокомиссия обновила правила торговли (с 29 октября), не закрыв рынок, а структурировав его заново с учетом экономического баланса и интересов обеих сторон;

квоты на ряд украинских товаров значительно увеличены;

главные торговые партнеры Украины в агросекторе – Польша, Нидерланды, Италия, Египет, Турция, Германия;

появляется новая динамичная позиция – рапсовое масло, развитие которой стимулируют пошлины на экспорт семян рапса и сои, что подталкивает переработку внутри страны;

в целом украинские агропроизводители достойно прошли сложный период, демонстрируя гибкость, готовность к компромиссам и устойчивую интеграцию в рынок ЕС.

