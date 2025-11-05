LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Михайла Непрана:

Після завершення пільгового періоду безмитного експорту української агропродукції до ЄС очікувалося падіння, але цього не сталося – ринок адаптувався;

Єврокомісія оновила правила торгівлі (з 29 жовтня), не закривши ринок, а структурувавши його заново з урахуванням економічного балансу та інтересів обох сторін;

квоти на низку українських товарів значно збільшені;

головні торговельні партнери України в агросекторі – Польща, Нідерланди, Італія, Єгипет, Туреччина, Німеччина;

з’являється нова динамічна позиція – олія ріпакова, розвиток якої стимулюють мита на експорт насіння ріпаку та сої, що підштовхує перероблювання всередині країни;

загалом українські агровиробники гідно пройшли складний період, демонструючи гнучкість, готовність до компромісів і стабільну інтеграцію в ринок ЄС.

