ТОКИО – Лидеры в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI и DeepMind, считают, что они участвуют в гонке за создание искусственного общего интеллекта (ИИ): модели, способной выполнять любые интеллектуальные задания, которые способен выполнять человек. В то же время правительства США и Китая рассматривают гонку ИИ как приоритет национальной безопасности, который требует огромных инвестиций, что напоминает Манхэттенский проект.

В обоих случаях ИИ рассматривается как новая форма "жесткой силы", доступная лишь сверхдержавам, обладающим огромными вычислительными ресурсами и средствами для их конвертации в экономическое и военное доминирование.

Но этот взгляд является неполным и все больше устаревает. С тех пор как китайский разработчик DeepSeek выпустил в начале этого года свою недорогую конкурентоспособную модель, мы перешли в новую эпоху. Возможность создавать передовые инструменты ИИ больше не ограничивается несколькими технологическими гигантами. По всему миру появилось множество высокоэффективных моделей, которые демонстрируют, что истинный потенциал ИИ заключается в его способности расширять "мягкую силу".

