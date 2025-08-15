ТОКІО – Лідери в галузі штучного інтелекту, такі як OpenAI та DeepMind, вважають, що вони беруть участь у перегонах за створення штучного загального інтелекту (ШІ): моделі, здатної виконувати будь-які інтелектуальні завдання, які може виконувати людина. Водночас уряди США та Китаю розглядають перегони ШІ як пріоритет національної безпеки, який вимагає величезних інвестицій, що нагадує Манхеттенський проєкт.

В обох випадках ШІ розглядається як нова форма "жорсткої сили", доступна лише наддержавам, що володіють величезними обчислювальними ресурсами та засобами для їх конвертації в економічне і військове домінування.

Але цей погляд є неповним і дедалі більше застаріває. Відтоді як китайський розробник DeepSeek випустив на початку цього року свою недорогу конкурентоспроможну модель, ми перебуваємо в новій ері. Можливість створювати передові інструменти ШІ більше не обмежується кількома технологічними гігантами. По всьому світу з'явилося безліч високоефективних моделей, які демонструють, що справжній потенціал ШІ полягає в його здатності розширювати "м'яку силу".

