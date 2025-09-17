Всю жизнь они получали деньги из трубы, а теперь эти деньги улетают в трубу войны

Начало прошлой недели в РФ стартовало с фискального холодного душа. Так называемая российская газета "Известия" сообщила, что бюджет РФ может недополучить 1 трлн рублей от налога на прибыль.

Это довольно скромные оценки, поскольку они учитывают надежды, что провал сбора налога на прибыль к концу года уменьшится, а этого не происходит. Напомню, что снижение сбора налога на прибыль – это очень плохая новость для регионов РФ.

Через день уже Минфин РФ "порадовал" их новостью, что нефтегазовые доходы бюджета за восемь месяцев снизились на 20,2%. Разумеется, эта статистика еще не включала эффект от трамповской атаки на Индию, которой уже поставили условие: либо отказываться от российской нефти, либо нести на себе повышенные пошлины США.

У Индии есть хронические проблемы с торговым балансом, поэтому результат не заставит себя ждать, но увидим мы его уже в ноябре.

Вследствие первых двух новостей, Минфин РФ порадовал украинцев очередной новостью – рост дефицита бюджета РФ за восемь месяцев составил 4,2 трлн рублей. Это примерно фонд заработной платы армии РФ за год.

За 8 месяцев доходы выросли только на 3% (меньше официального темпа инфляции), а расходы – аж на 21%. Прогнозируемый общий объем дыры в 2025 году – от 8 трлн рублей.

Верных путинцев этот дефицит не испугал, они начали обсуждать повышение НДС с 20 до 22%, увеличение государственных заимствований и ускорение приватизации.

Однако вопрос дефицита бюджета, который растет в геометрической прогрессии, имеет и теневую сторону. За невыполнением планов по сбору налогов в РФ стоит нежелание населения платить налоги.

В частности, на население и бизнес влияют два тренда: 1) у большинства есть осознание того, что РФ без этой войны могла бы обойтись, так что если рост налогов – это следствие войны, то зачем их платить? 2) сильное охлаждение экономики РФ за пределами оборонного сектора ощущается очень отчетливо. Поэтому на фоне снижения реальных доходов отдавать государству еще больше на непонятные цели – не самая хорошая идея.

Поэтому количество и объемы актов фискального неповиновения растут, а это уже своеобразная фискальная революция.

И тут проснулся ЦБР (а как же без него). А обеспокоен ЦБР тем, что россияне стали больше рассчитываться наличкой. ЦБР на прошлой неделе рекомендовал банкам усилить мониторинг операций с наличным рублем. Слабое выполнение плана по налогам привело к росту дефицита бюджета, тот давит на инфляцию, инфляция заставляет ЦБР поддерживать высокий уровень ставок, а это вынуждает группу Ростех "чпокать" ЦБР. Вот такая собачья свадьба.

Прогнозирую, что ЦБР здесь ничего кардинального сделать не сможет, поскольку в течение последних лет российский бизнес из-за санкций систематически приучали прятать расчеты от "подлых недружественных стран" в крипте, цифровом (и не только) золоте и даже в венгерских форинтах. А теперь этот обученный бизнес успешно будет прятать свои финансы от фискальной власти РФ.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net