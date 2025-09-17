Все життя вони отримували гроші з труби, а тепер ці гроші вилітають у трубу війни

Початок минулого тижня у РФ розпочався з фіскального холодного душу. Так звана російська газета "Ізвестія" повідомила, що бюджет РФ може недоотримати 1 трлн рублів з податку на прибуток.

Це досить скромні оцінки, оскільки вони враховують сподівання, що провал збору податку на прибуток до завершення року зменшиться, а цього не відбувається. Нагадаю, що зниження збору податку на прибуток – це дуже погана новина для регіонів РФ.

Через день вже Мінфін РФ "порадував" їх новиною, що нафтогазові доходи бюджету за вісім місяців знизилися на 20,2%. Звісно, ця статистика ще не містить ефекту від трампівського нападу на Індію, якій вже поставили умову: або відмовлятись від російської нафти, або нести на собі підвищені мита США.

У Індії є хронічні проблеми з торговим балансом, тому результат не забариться, але побачимо ми його вже в листопаді.

Як наслідок перших двох новин, Мінфін РФ порадував українців черговою новиною – зростання дефіциту бюджету РФ за вісім місяців становило 4,2 трлн рублів. Це приблизно фонд заробітної плати армії РФ за рік.

За 8 місяців доходи зросли тільки на 3% (менше за офіційний темп інфляції), а видатки – аж на 21%. Прогнозований загальний обсяг дірки у 2025 році – від 8 трлн рублів.

Вірних путінців цей дефіцит не злякав, вони почали обговорювати підвищення ПДВ з 20 до 22%, збільшення державних запозичень і прискорення приватизації.

Втім, питання дефіциту бюджету, який зростає у геометричній прогресії, має і тіньовий бік. За невиконанням планів зі збирання податків у РФ стоїть небажання населення сплачувати податки.

Зокрема, на населення та бізнес впливають два тренди: 1) більшість мають усвідомлення того, що РФ без цієї війни могла б і обійтись, тож якщо зростання податків – це наслідок війни, то навіщо їх сплачувати? 2) сильне охолодження економіки РФ поза оборонним сектором РФ відчувається дуже добре. Тож на фоні зниження реальних доходів ще більше віддавати державі на незрозумілі цілі – це не найкраща ідея.

Тому кількість і обсяги актів фіскальної непокори зростають, а це вже своєрідна фіскальна революція.

І тут прокинувся ЦБР (а як же без нього). А занепокоєний ЦБР тим, що росіяни стали більше розраховуватись готівкою. ЦБР минулого тижня рекомендував банкам підсилити моніторинг операцій з готівковим рублем. Слабке виконання плану з податків призвело до зростання дефіциту бюджету, той тисне на інфляцію, інфляція змушує ЦБР підтримувати високий рівень ставок, а це змушує групу Ростеха "чпокати" ЦБР. От таке собаче весілля.

Прогнозую, що ЦБР тут нічого кардинального зробити не зможе, оскільки впродовж кількох останніх років російський бізнес через санкції систематично привчали ховати розрахунки від "підлих недружніх країн" в крипті, цифровому (і не тільки) золоті й навіть в угорських форинтах. А тепер цей навчений бізнес успішно ховатиме свої фінанси від фіскальної влади РФ.

