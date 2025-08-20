Дефицит консолидированного бюджета РФ в первом полугодии — 5 трлн рублей при доходах менее 34 трлн. Это очень хорошо. Почти 15%. Особенно с учетом того, что половина этого дефицита накопилась за июнь.

Рост номинальных доходов медленнее инфляции — ожидаемо, но все равно приятно.

В целом динамика выглядит как последний рывок — доходы стагнируют, а дефицит идет вертикально вверх из-за расходов.

И это на фоне информации о задержках выплат федеральной части бонусов за заключенные контракты. На фоне простоев и сокращенных смен автозаводов, работающих на оборонку.

Конечно, расходы этого года частично закладывают возможности следующего, но, но.

Я в последнее время избегаю таких постов, чтобы не читать нытье в комментариях, но все же экономическая основа российской машины выглядит все более оптимистично для нас, и это стоит отметить.

Это может постепенно стать и фактором для переговоров — из-за давления "элит" РФ на Путина и в целом ослабления переговорной позиции РФ.

