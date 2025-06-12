Микромобильность – понятие, казавшееся еще вчера термином из презентаций урбанистов-гиков, – постепенно превращается в реальный элемент городской повседневности. И хотя проблемы с регулированием, инфраструктурой и безопасностью все еще существуют, положительная динамика очевидна.

Бум микромобильности: украинский сценарий

Первые сервисы проката электросамокатов появились в Украине в 2020 году. Сервис Bolt начал работу летом 2020 года в Киеве. Однако спрос рос настолько быстро, что к 2025 году количество городов, где работает сервис, достигло 15, а парк самокатов в столице увеличился в десять раз.

Наиболее активно самокатами пользуются жители Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и Одессы. В прошлом году Bolt зафиксировал более миллиона поездок, а самый активный пользователь совершил 4493 поездки за все время. В среднем одна поездка длится 9 минут, а её расстояние составляет 2,7 км.