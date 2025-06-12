Від "іграшки" до транспорту: як електросамокати змінюють обличчя українських міст
Мікромобільність – поняття, що ще вчора здавалося терміном із презентацій гіків-урбаністів, – поступово перетворюється на реальний елемент міського повсякдення. І хоча проблеми з регулюванням, інфраструктурою та безпекою досі присутні, позитивна динаміка очевидна.
Бум мікромобільності: український сценарій
Перші сервіси прокату електросамокатів з’явилися в Україні у 2020 році. Сервіс Bolt стартував влітку 2020 року в Києві. Проте попит зростав настільки швидко, що до 2025 року кількість міст, де працює сервіс, сягнула 15, а в самій столиці парк збільшився вдесятеро.
Найактивніше користуються самокатами мешканці Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці та Одеси. Торік Bolt зафіксував понад мільйон поїздок, а найбільш активний користувач здійснив 4493 поїздки за весь час. Загалом середня тривалість однієї поїздки – 9 хвилин, дистанція – 2,7 км.
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