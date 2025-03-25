Экономика США на грани кризиса из-за политических и финансовых решений, угрожающих ее стабильности и росту

Трамп обещает разрушительные пошлины, которые нанесут ущерб экономике США. Ни один серьезный человек не призывал бы к увеличению затрат на ресурсы, но Трамп – да.

Трамп любит хаос, но экономике нужна стабильность. Как инвестиции, так и потребление сдерживаются.

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США в значительной степени выиграли от независимого и стабильного верховенства права, которое Трамп ежедневно подрывает.

Экономика США процветала благодаря внешнему финансированию – только в ликвидных ценных бумагах это $27 трлн. Вероятно, страна столкнется с беспрецедентным оттоком капитала.

Ранее США воспринимались как финансовая безопасная гавань. Но больше – нет. Европа и даже Китай кажутся инвесторам более надежными. В результате доллар стремительно падает, а европейские и китайские акции растут.

Война Трампа против науки и университетов ослабит ключевое экономическое преимущество США.

Ранее в США были сильные и компетентные федеральные регулирующие органы, которые сейчас презирают Маск и Трамп. Кто сможет доверять правительству США в будущем?

Вывод: Опросы уже показывают нежелание инвестировать в США. Это быстро нанесет удар по росту американской экономики.

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